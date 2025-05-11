Си Цзиньпин не выдержал: загадочный жест главы Китая насторожил экспертов

ВАЛЕРИЙ

"...Эксперты гадают.." - вот уж действительно, не в бровь, а в самое очко! В мире развелось ИКСпёрдов - как тараканов! И все они - гадают и гадают!. Наденут умную морду лица и дуют "умными" словами в уши НЕ экспертов. Прямо таки нация появилась - "эксперт". Наши, "икспёрды", впрочем , ничем не отличаются от западных. Одни и те же люди бродят стайками по всем этим дебильным политшоу, от соловья к скабеевой, от скабеевой - снова к соловью. А ведь если разобраться -толку от них НОЛЬ! И эти НОЛИ получают за свою , ничего не значащую брехню немалые деньги из госбюджета, который состоит и из моих налогов. Всех этих болтунов, во главе с соловьевым направить бы в сельское хозяйство! Хоть какая-то была бы польза. Гадатели хреновы...