Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

148 120 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Сысоев
    К сожалению, есть не только оплаченные, но искренне считающие этого небесталанного урода музыкальным гуру.Просят снять стат...
  • Алексей Горшков
    А по-моему не стоит забывать самосуд в Одессе 1944 года, показавший, что это - ОСОБЕННЫЙ город, в значительной мере к...Одесса станет нов...
  • Надежда
    Самые прошаренные-это голубятня от шоубизнеса. Они поняли, что с гастролей теперь много не поимеешь, быстренько переб...Конец эстрадной «...

Си Цзиньпин не выдержал: загадочный жест главы Китая насторожил экспертов

Си Цзиньпин не выдержал: загадочный жест главы Китая насторожил экспертов

В Сети поползи слухи о болезни председателя КНР. Поведение председателя КНР Си Цзиньпина вновь стало предметом обсуждения в экспертных и медийных кругах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВАЛЕРИЙ
&quot;...Эксперты гадают..&quot; - вот уж действительно, не в бровь, а в самое очко! В мире развелось ИКСпёрдов - как тараканов! И все они - гадают и гадают!. Наденут умную морду лица и дуют &quot;умными&quot; словами в уши НЕ экспертов. Прямо таки нация появилась - &quot;эксперт&quot;.   Наши, &quot;икспёрды&quot;, впрочем , ничем не отличаются от западных. Одни и те же люди бродят стайками по всем этим дебильным политшоу, от соловья к скабеевой, от скабеевой - снова к соловью. А ведь если разобраться -толку от них НОЛЬ! И эти НОЛИ получают за свою , ничего не значащую брехню немалые деньги из госбюджета, который состоит и из моих налогов. Всех этих болтунов, во главе с соловьевым направить бы в сельское хозяйство! Хоть какая-то была бы польза. Гадатели хреновы...
Ответить
10 час.
Андрей Корпачев
К переводчику он ухо наклонял, сзади сидел. эХсперты...
Ответить
9 час.
valentina sergeeva
Это медицинским светилам нужны анализы, томография и миллион всякой другой хрени. А журналистам - один взгляд на поворот головы - и Ф-СЁ! Диагноз готов!
Ответить
4 час.
наверх