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40-летний Торесен сыграл за Норвегию на 10-м ЧМ по хоккею. Экс-форвард «Салавата» и СКА набрал 0+2 в матче со Швейцарией

Бывший форвард «Салавата» и СКА сделал 2 результативные передачи в матче против Швейцарии (2:5).  Турнир в элитном дивизионе стал для двукратного обладателя Кубка Гагарина 10-м за карьеру.

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