Мексика Арка Времени "Arco del Tiempo..."

Участок, называемый "Арко-дель-Темпо-дель-Рио-Ла-Вента" (Арка времени реки Ла-Вента), расположен на территории геологических образований возрастом более 87 тысяч лет с преобладающими карстовыми формами рельефа из-за растворения известняка.