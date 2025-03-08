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Военное обозрение

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Битва за Часов Яр: ВС РФ заняли микрорайон «Западный» и ведут бои за трассу на Константиновку

Битва за Часов Яр: ВС РФ заняли микрорайон «Западный» и ведут бои за трассу на Константиновку

Российские войска прорвали оборону противника на новом участке.

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