Общественная служба новостей

1 275 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ольга Кузя
    И нам он порядком надоел. . Пусть даст нам отдохнуть-от его злого лица)Актер Александр П...
  • Юрий Юрий
    надо смерть за смерть,В подмосковных Лю...
  • Александр Пар
    Из грязи в князи, из князи в грязи... Но Бог им Судья. А,вот, кто приобретет эти бесполезные хоромы, огребет для себя...Яна Рудковская ра...

В Госдуме назвали сроки восстановления «Северных потоков»

В Госдуме назвали сроки восстановления «Северных потоков»

Председатель комитета Госдумы по энергетике, президент Российского газового общества Павел Завальный рассказал, что ремонт «Северных потоков» можно провести двумя способами, однако, сроки работ могут затянуться не менее чем на полгода или год.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх