В Госдуме назвали сроки восстановления «Северных потоков»

Председатель комитета Госдумы по энергетике, президент Российского газового общества Павел Завальный рассказал, что ремонт «Северных потоков» можно провести двумя способами, однако, сроки работ могут затянуться не менее чем на полгода или год.
Председатель комитета Госдумы по энергетике, президент Российского газового общества Павел Завальный рассказал, что ремонт «Северных потоков» можно провести двумя способами, однако, сроки работ могут затянуться не менее чем на полгода или год.
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