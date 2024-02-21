Можно ли перекусывать пюре быстрого приготовления: плюсы и минусы такой еды Евгения КомароваРастворимое картофельное пюре, один из популярных продуктов быстрого приготовления, вызывает различные мнения относительно его полезности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Дорога смерти» из Авдеевки в трупах нацистов, ВСУ бросают раненых, чтобы вырваться из окружения: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 17 февраля 2024 года
- Штурмовики ВС России режут Авдеевку на куски: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 15 февраля 2024 года
- Украинские ВС потеряли немецкий танк Leopard 2 без единого выстрела
Свежие комментарии