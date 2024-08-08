Самые крутые автомобили 2024 года в одном месте

﻿﻿Традиционные автосалоны уходят в прошлое. Вместо этого основной площадкой для демонстрации новых автомобилей, особенно дорогих спорткаров, становятся автомобильные мероприятия вроде Фестиваля скорости в Гудвуде или Недели автомобилей в Монтерее.