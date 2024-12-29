Политика как он...
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Политика как она есть

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В Москве арестовали главу отдела управления Росприроднадзора

Замоскворецкий районный суд Москвы заключил под стражу начальника отдела государственного экологического надзора межрегионального управления Росприроднадзора по Москве и Калужской области Алексея Карабаша, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере.

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