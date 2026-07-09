Испытания Анны Уколовой: спасение мужа, кризис в браке и почему сын стесняется её славы

Актрису Анну Уколову часто называют одной из самых высоких женщин в российском кинематографе. В её творческом багаже около полутора сотен ролей — от пронзительной драмы «Точка» до ярких образов в сериалах «Склифосовский» и «Ивановы-Ивановы».