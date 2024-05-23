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Петербургский дневник

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Дорожники начали ремонтировать тротуары на Новоизмайловском проспекте

Дорожники начали ремонтировать тротуары на Новоизмайловском проспекте

Асфальт на проезжей части уже обновили В Московском районе Петребурга дорожники начали ремонтировать тротуары на Новоизмайловском проспекте в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

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