Асфальт на проезжей части уже обновили В Московском районе Петребурга дорожники начали ремонтировать тротуары на Новоизмайловском проспекте в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».
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