«Они чеченцев толпой гасят»: в Петербурге таджики избили кавказцев - в Чечне заявили, что наказали обидчиков

SI

Sergey Ivanov

Самое мерзкое в этой истории то, что ни те, ни другие не воспринимают Россию как государство русских. Тем и другим на русских плевать. Что для чеченцев, что для таджиков Россия- это не государство. Это- пространство, которое надо завоевать. Они делят русскую землю уже между собой. А вот когда поделят- они легко объединятся, чтобы сообща вырезать тех, кто путается под их ногами- русских.