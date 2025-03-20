БлокнотРУ В культурной столице России вновь произошла «дружба народов». Нет, на этот раз толпой били не уроженцев Петербурга, а выходцев из Чечни.
«Они чеченцев толпой гасят»: в Петербурге таджики избили кавказцев - в Чечне заявили, что наказали обидчиков
Комментарии
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SI
Sergey Ivanov
Самое мерзкое в этой истории то, что ни те, ни другие не воспринимают Россию как государство русских. Тем и другим на русских плевать. Что для чеченцев, что для таджиков Россия- это не государство. Это- пространство, которое надо завоевать. Они делят русскую землю уже между собой. А вот когда поделят- они легко объединятся, чтобы сообща вырезать тех, кто путается под их ногами- русских.
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5 час.
vagas Karlito
Скоро будет потеря идентичности похоже! Коренным жителям будет жить не сладко! Вот это только первые шажочки и если не реагировать то дальше будет мрак!
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4 час.
Tania Еременко
Это - к Беглову и его наглой р...ж е
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4 час.
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