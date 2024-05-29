МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 127 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алатырка
    Конечно , это каналы раздувают, и глазам и ушам своим не надо верить, видео-постановочные, окружающие-врут, замоташек...Союзники и партне...
  • Геннадий Бережнов
    Шойгу опозорил МО и с этим ему жить! Был бы он офицером, то ушёл бы сразу и сказал честно - не ведал! Не поверю, что ...Мы вам верили, а зря
  • Владимир Алтайцев
    Делягин  говорит правду, которая  капиталу  поперёк  горла. Будет  ли  он услышан  Гарантом  и его камарильей - вопро..."Политическую вла...

Удар Путина, который изменил всё.

Удар Путина, который изменил всё.

2,9K прочитали Главная проблема западных политиков в том, что они считают Путина прекрасным "шахматистом", а так как сами пытаются играть в покер, да еще краплёной колодой, думают о возможности нашего президента переиграть.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Ошибка Путина была,что выведя из США основнуюсумму ое умудрился их оставить в Европе у их корещей! У да ладно!
Ответить
20 час.
Eduard
Воровство на Государственном уровне!
Ответить
20 час.
Eduard
Повод вообще ржачный:&quot;В связи с Украиной&quot;.Как хотите так и понимайте фразу,даже Закона такого нет! Приэтом Украина,где сбили боинг и 200 человек отправили в гроб,никаких притензий!
Ответить
20 час.

Картина дня

наверх