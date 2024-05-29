2,9K прочитали Главная проблема западных политиков в том, что они считают Путина прекрасным "шахматистом", а так как сами пытаются играть в покер, да еще краплёной колодой, думают о возможности нашего президента переиграть.
Удар Путина, который изменил всё.
Комментарии
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Eduard
Ошибка Путина была,что выведя из США основнуюсумму ое умудрился их оставить в Европе у их корещей! У да ладно!
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20 час.
Eduard
Воровство на Государственном уровне!
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20 час.
Eduard
Повод вообще ржачный:"В связи с Украиной".Как хотите так и понимайте фразу,даже Закона такого нет! Приэтом Украина,где сбили боинг и 200 человек отправили в гроб,никаких притензий!
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20 час.
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