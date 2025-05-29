Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Свежие комментарии

  • Евгений Алексеенко
    Я давно думаю,неужели Путин не думает,что будут говорить о нем в России когда его не будет?Как он может терпеть униже...Что творит азерба...
  • ТАМАРА СНЕЖКО (АНДРУШ)
    👍👍👍Что творит азерба...
  • Владимир Алтайцев
    А  Сувалкский  коридор  жизненно необходим  России.Вывод? Его надо  сделать.Артиллерия Калини...

Война будет продолжаться до тех пор, пока будет существовать анти-Россия

А  вот  почитайте  небольшую  заметку из трёх  пунктов, а  потом ответьте  на  вопрос.1. Украина  всегда, с  момента  своего, скажем  так,  зарождения (обсуждать  вопрос, когда  сущность под  названием Украина  зародилась, мы  тут  не  будем) позиционировала  себя  как анти-проект,  анти-Россию.

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