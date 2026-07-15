«Гастролирующего» по стране с «концертами» в виде поджогов служебного транспорта юношу арестовали. 🔹На допросе в СК 18-летний уроженец Алтайского края был в строгом костюме с белой рубашкой.
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«Гастролирующего» по стране с «концертами» в виде поджогов служебного транспорта юношу арестовали. 🔹На допросе в СК 18-летний уроженец Алтайского края был в строгом костюме с белой рубашкой.