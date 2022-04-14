Россия и ЦАР продолжают развивать многопрофильное сотрудничество

Федеральное агентство новостей. Автор: Александр Васильев Банги, 14 апреля. Посол Росси в ЦАР Александр Бикантов и глава представительства МО РФ в республике генерал-майор Анвар Галимуллин провели деловую встречу с премьер-министром Феликсом Молуа.