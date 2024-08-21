Врач Лазуренко рассказала, что не стоит есть более двух яблок в день

Это может привести к метеоризму и вздутию живота Диетолог Наталья Лазуренко не рекомендует есть более двух яблок в день, поскольку при переедании может возникнуть метеоризм, урчание, вздутие живота, передает «Царьград», ссылаясь на интервью специалиста с «Ридусом».
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