Врач Лазуренко рассказала, что не стоит есть более двух яблок в день

Это может привести к метеоризму и вздутию живота Диетолог Наталья Лазуренко не рекомендует есть более двух яблок в день, поскольку при переедании может возникнуть метеоризм, урчание, вздутие живота, передает «Царьград», ссылаясь на интервью специалиста с «Ридусом».