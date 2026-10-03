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Тульские новости

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В Туле проходит гастрономический фестиваль «Левшин 2.0 26»

В Туле проходит гастрономический фестиваль «Левшин 2.0 26»

На фестивале уличной еды в Туле шеф-повара из 12 регионов России готовят блюда, а игроки «Арсенала» поучаствовали в кулинарном батле с шефами из Калининграда.

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