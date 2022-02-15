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Бизнесмен Ахметов приедет в Мариуполь после критики Зеленского

Бизнесмен Ахметов приедет в Мариуполь после критики Зеленского

Ринат Ахметов. ИТАР-ТАСС/Константин Сазончик Украинский бизнесмен Ринат Ахметов 15 февраля приедет в город Мариуполь после критики президента Украины Владимира Зеленского, который призвал вернуться уехавших из страны госслужащих и бизнесменов.

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