Бизнесмен Ахметов приедет в Мариуполь после критики Зеленского

Ринат Ахметов. ИТАР-ТАСС/Константин Сазончик Украинский бизнесмен Ринат Ахметов 15 февраля приедет в город Мариуполь после критики президента Украины Владимира Зеленского, который призвал вернуться уехавших из страны госслужащих и бизнесменов.