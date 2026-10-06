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Пиратский «Приговор» дошел до суда: против москвича возбудили уголовное дело

Пиратский «Приговор» дошел до суда: против москвича возбудили уголовное дело

По итогам первого полугодия 2026 года трафик пиратских ресурсов увеличился на 5,7% Онлайн-кинотеатр «Кион» и компания F6 раскрыли подробности уголовного расследования о нарушении исключительных прав на видеоконтент.

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