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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Реал» готов заплатить 30-40 млн евро за Йоро, «Челси» тоже интересуется 18-летним защитником «Лилля». Лени хочет в «Мадрид»

Ранее стало известно, что 18-летний защитник хочет присоединиться к мадридскому клубу, а «Лилль» запрашивает 100 миллионов евро за его трансфер.

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