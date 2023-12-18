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Мигрантам прикрыли кормушку с маткапиталом

Мигрантам прикрыли кормушку с маткапиталом

Но ведь давайте честно и откровенно - взялись же за мигрантов. Серьёзно взялись. Я конечно понимаю, что охота всё и сразу и вот прямо сию секунду.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Все меняется, а Вы даже  не замечаете, что планета входит в нвый виток истории.  Как говорит Путин-в многополярный мир. И на этой дороге России предстоит не только изменить мир, но и изменится самой. Запад слабеет. Россия и Восток становятся сильнее. Но огрызаться Запад будет не только на территории Украины, но и на территории Казахстана и внутри самой России. И за это отвечает МИ6, которая курирует все террористические ячейки в мире.  Это она провернула террористическую атаку ХАМАС на Израиль и устроила черные погромы о Франции, принуждая Макрона к послушанию.  Теперь МИ6 собирается заняться Средней и Центральной Азией (чтобы организовать потоки беженцев)и поднять  &quot;спящие ячейки&quot; в России. Похоже, что ситуация времен Сталина с высылкой крымских татар за их служение Гитлеру, может повториться и с мигрантами. Благо у них есть свои родины.  Не отсидятся элиты.
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1 час.
alexk56 Карт
А &quot;наши чиновники&quot; это кто? С другой галактики? Воют те, кого не то что в чиновники, а и на работу приличнооплачиваемую не берут. По причине скудоумия и инфантилизма. Если их (Вас) к кормушке пустить жрать будут всеми отверстиями тела.
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1 час.
Хамит Сабиров
👍👍👍👍
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53 мин.

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