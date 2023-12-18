Natalija Osminina

Все меняется, а Вы даже не замечаете, что планета входит в нвый виток истории. Как говорит Путин-в многополярный мир. И на этой дороге России предстоит не только изменить мир, но и изменится самой. Запад слабеет. Россия и Восток становятся сильнее. Но огрызаться Запад будет не только на территории Украины, но и на территории Казахстана и внутри самой России. И за это отвечает МИ6, которая курирует все террористические ячейки в мире. Это она провернула террористическую атаку ХАМАС на Израиль и устроила черные погромы о Франции, принуждая Макрона к послушанию. Теперь МИ6 собирается заняться Средней и Центральной Азией (чтобы организовать потоки беженцев)и поднять "спящие ячейки" в России. Похоже, что ситуация времен Сталина с высылкой крымских татар за их служение Гитлеру, может повториться и с мигрантами. Благо у них есть свои родины. Не отсидятся элиты.