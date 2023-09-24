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Германия готовится закрывать границы и вводить пограничный контроль на границе с Польшей

Германия готовится закрывать границы и вводить пограничный контроль на границе с Польшей

На «EUROMORE» опубликована новая запись немецкого журналиста, главного редактора издания «World Economy» Александра Сосновского: Германия готовится закрывать границы и вводить пограничный контроль на границе с Польшей и вероятно с другими странами.

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