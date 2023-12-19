Прогноз CNN: Уже к лету Киеву придется капитулировать. Что дальше?

Театр абсурда
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Театр абсурда

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    Нам некогда заниматься воспитанием тех. кто хочет заработать на России. да ещё и напинать её за это. Пусть на родине ...Мигранты поджигаю...
  • Григорий Терещенко
    Свои извинения пусть засунет себе в жопу. На пару-тройку месяцев в зону СВО рыть окопы.Пробил с ноги по ...
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