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МИР ВОКРУГ МЕНЯ

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Tenet Plus – младший брат Porsche Macan

Tenet Plus – младший брат Porsche Macan

На российском авторынке появился кроссовер, который нередко принимают за Porsche Macan. Речь идет о Tenet Plus L6 – модели, созданной автомобильным холдингом АГР совместно с китайской компанией Defetoo.

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