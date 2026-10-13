Why Tina Blake From Carrie Looks So Familiar

If you've binge-watched "Carrie" on Prime and you're wondering why mean girl Tina Blake looks so familiar, here's where you may have seen the actress before.
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