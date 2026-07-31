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Царьград

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Учителя Владимирской области получают 64,8 тыс. рублей в среднем

Учителя Владимирской области получают 64,8 тыс. рублей в среднем

Во Владимирской области средняя заработная плата школьных педагогов достигла 64,8 тысячи рублей. Соответствующие данные представила министр образования Светлана Болтунова в ходе выступления перед депутатами Законодательного Собрания.

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