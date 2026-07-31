Учителя Владимирской области получают 64,8 тыс. рублей в среднем

Во Владимирской области средняя заработная плата школьных педагогов достигла 64,8 тысячи рублей. Соответствующие данные представила министр образования Светлана Болтунова в ходе выступления перед депутатами Законодательного Собрания.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии