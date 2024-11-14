Депутат ГД Якубовский: закрытые окна в подъездах помогут сэкономить на ЖКУ

Чтобы не переплачивать за отопление, нужно следить за тем, чтобы в подъездах были закрыты окна. Такой совет в разговоре с журналистами РИА Новости дал россиянам член Комитета Госдумы РФ по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии