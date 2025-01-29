Певица Люся Чеботина в микрошортах и прозрачном топе прошлась перед камерой

Российская певица Люся Чеботина в откровенном наряде прошлась перед камерой. Соответствующее видео появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 2,1 миллиона подписчиков.