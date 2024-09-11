«Эти всё приведёт к тому, что детей рожать не будут. Мужчинам за 5 минут удовольствий - 23 года плати! Женщины не хотят 20 лет тратить на детей, и то же платить здоровьем и деньгами, временем.
Женщины больше не нужны? Рассуждения мужчины об искусственной матке
Комментарии
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А
Алексей
По бабской глупости Морена не поняла что детей будут заводить не только государство, но и те кто хотят. Женщинам такая технология гораздо выгоднее чем мужчинам - не пострадает здоровье и фигура
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16 час.
Ирина Черных
"А вы боитесь искусственной матки? Какие вы тут видите опасности и перспективы?" Ленивых много, поэтому очевиден новый доходный бизнес, а все вытекающие последствия проявятся потом.
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15 час.
D
Dushka
Мужчин дети интересуют в основном только как досадное приложение к женщине. Едва ли они откажутся от женщины в пользу кучи ненужных ребятишек
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12 час.
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