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КНДР предупреждает о воссоздании в Японии «императорской армии»

КНДР предупреждает о воссоздании в Японии «императорской армии»

КНДР предупреждает о воссоздании в Японии «императорской армии» Где будет десантироваться японская морская пехота? Главное информационное агентство Корейской Народно-Демократической Республики ЦТАК опубликовало комментарий, предупреждающий о замыслах Токио воссоздать армию образца императорской Японии, когда в стране господствовал милитаристский режим.

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