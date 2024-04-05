КНДР предупреждает о воссоздании в Японии «императорской армии» Где будет десантироваться японская морская пехота? Главное информационное агентство Корейской Народно-Демократической Республики ЦТАК опубликовало комментарий, предупреждающий о замыслах Токио воссоздать армию образца императорской Японии, когда в стране господствовал милитаристский режим.