Президент Crypto Economy Organisation: «Истинный день рождения Биткоина — 9 января»

По словам президента исследовательской организации Crypto Economy Organisation, хотя 3 января считается днем рождения Биткоина среди участников криптосообщества, с точки зрения технических деталей это утверждение неверно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии