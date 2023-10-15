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Средние цены на новую недвижимость продолжают расти, несмотря на все усилия по охлаждению рынка

Средние цены на новую недвижимость продолжают расти, несмотря на все усилия по охлаждению рынка

Цены на крупнейших региональных рынках России за месяц увеличились на 2,4%. Но активность потребителей постепенно начинает снижаться, констатируют аналитики, пишет «Коммерсантъ»В среднем цены на новостройки за последний месяц выросли почти на 2,5% и превысили 155 тысяч рублей за квадратный метр.

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