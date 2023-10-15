Средние цены на новую недвижимость продолжают расти, несмотря на все усилия по охлаждению рынка

Цены на крупнейших региональных рынках России за месяц увеличились на 2,4%. Но активность потребителей постепенно начинает снижаться, констатируют аналитики, пишет «Коммерсантъ»В среднем цены на новостройки за последний месяц выросли почти на 2,5% и превысили 155 тысяч рублей за квадратный метр.