Средние цены на новую недвижимость продолжают расти, несмотря на все усилия по охлаждению рынка

Цены на крупнейших региональных рынках России за месяц увеличились на 2,4%. Но активность потребителей постепенно начинает снижаться, констатируют аналитики, пишет «Коммерсантъ»В среднем цены на новостройки за последний месяц выросли почти на 2,5% и превысили 155 тысяч рублей за квадратный метр.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии