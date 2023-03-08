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Шавкат Рахмонов опубликовал фото с Дана Уайтом: «Мой самый большой фанат»

Шавкат Рахмонов после победного боя с Джеффом Нилом на UFC 285 опубликовал фото со своим менеджером Саятом Абдрахмановым и президентом UFC Дана Уайтом.

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