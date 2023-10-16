Задержанного ФСБ россиянина осудили за экстремизм в сети

Пермский районный суд приговорил местного жителя к шести месяцам заключения. Мужчину признали виновным по части 2 статьи 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием сети Интернет») УК РФ.
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