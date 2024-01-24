МВД Росиии раскрыло данные по преступности среди иностранцев. Чаще всего к уголовной ответственности привлекаются граждане Узбекистана, в 2022 году на их долю пришлось примерно 40% преступлений, совершённых в России иностранцами, на втором месте оказались граждане Таджикистана (25%), на третьем — Киргизии (13%), следует из отчёта МВД РФ.