МВД Росиии раскрыло данные по преступности среди иностранцев. Чаще всего к уголовной ответственности привлекаются граждане Узбекистана, в 2022 году на их долю пришлось примерно 40% преступлений, совершённых в России иностранцами, на втором месте оказались граждане Таджикистана (25%), на третьем — Киргизии (13%), следует из отчёта МВД РФ.
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