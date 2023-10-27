Фольклорный фестиваль прошел в школах Красногорска

Очередной этап ежегодного фольклорного фестиваля «Наш дом — Россия» прошел в школах Красногорска. Ученики 4-х классов школы имени Косыгина поселка Архангельское представили номера, посвященные разным национальным обычаям страны.
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