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Печальная серия «Локо» продолжится — бело-голубые увезут победу с «РЖД Арены». Прогноз на «Локомотив» — «Динамо»

Печальная серия «Локо» продолжится — бело-голубые увезут победу с «РЖД Арены». Прогноз на «Локомотив» — «Динамо»

«Локо» задержится на дне таблицы.В шестом туре РПЛ «Локомотив» примет дома московское «Динамо». Хозяева пока не выиграли ни одного матча чемпионата и подходят к дерби после поражения от ЦСКА, тогда как «Динамо» только что прервало серию неудач победой над «Родиной».

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