«Локо» задержится на дне таблицы.В шестом туре РПЛ «Локомотив» примет дома московское «Динамо». Хозяева пока не выиграли ни одного матча чемпионата и подходят к дерби после поражения от ЦСКА, тогда как «Динамо» только что прервало серию неудач победой над «Родиной».