Экс-глава "Спартака" Червиченко заявил, что клубу нужно разобраться с составом

Бывший президент московского "Спартака" Андрей Червиченко в комментарии "Матч ТВ" выразил мнением, что красно-белым необходимо не главного тренера менять, а расстаться со многими игроками, которые не соответствуют уровню клуба.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии