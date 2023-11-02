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Экс-глава "Спартака" Червиченко заявил, что клубу нужно разобраться с составом

Экс-глава "Спартака" Червиченко заявил, что клубу нужно разобраться с составом

Бывший президент московского "Спартака" Андрей Червиченко в комментарии "Матч ТВ" выразил мнением, что красно-белым необходимо не главного тренера менять, а расстаться со многими игроками, которые не соответствуют уровню клуба.

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