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Путина никто не обманул, а Европа готовит грабеж: шокирующие итоги тихой недели

Путина никто не обманул, а Европа готовит грабеж: шокирующие итоги тихой недели

Уходящая неделя отметилась очередными «несобытиями», которые говорят о происходящем зачастую даже больше, чем если бы что-то произошло ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.

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