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Белоусов снова пожурил металлургов

Белоусов снова пожурил металлургов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов снова упрекнул металлургов, устроивших "вопли" из-за нескольких десятков миллиардов рублей в то время, когда власти выделяли триллионы на поддержку остальной экономики.

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