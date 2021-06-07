Белоусов снова пожурил металлургов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов снова упрекнул металлургов, устроивших "вопли" из-за нескольких десятков миллиардов рублей в то время, когда власти выделяли триллионы на поддержку остальной экономики.