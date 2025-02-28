Харьков под огнём решающих ударов, под «Кинжалы» попали крутые наемники Юлия СоколоваДо полуночи оставались считаные минуты, когда в Харькове раздался душераздирающий вой сирен, а город накрыла внезапная волна взрывов и вторичных детонаций.