Царьград Фото: globallookpress.com Россия согласовала со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) уплату взноса за прошлый год, сообщил министр спорта нашей страны Олег Матыцин.
Россия заплатит WADA за собственное унижение. Дорого
Комментарии
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Сергей
стыдоба...
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9 час.
vladstamp
Это предательство чистой воды!!! При Сталине поставили бы к стенке на раз, два. А если и платить взносы ВАДА, то только после того, как наши спортсмены будут год участвовать во всех соревнованиях с гимном и в форме России.
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4 час.
АС
Анатолий Страшко
Сталин действовал законно, когда кадры подбирал? Убирал негодных ведь он законно. Когда ему докладывали о провале решения того или иного вопроса, спрашивал одно - фамилия? Изучал досье, где жёны лечатся, от каких болезней, почему именно за границей, детально изучал. Вызывал беседовал. И мог после беседы резолюцию на докладе о собеседнике написать - сука, расстрелять. Законно? Нет. Но зато очень полезно для колхозников, рабочих, интеллигенции трудовой не чиновной. То есть полезно для народа. Основной его массы, трудовой. И страшно для мерзавцев с засаленными мозгами. Прорвавшимся к власти. Вот за что Сталин в почёте у народа. Не у зажиревшей его части , а у трудовиков. Чего тут не ясно? Эта моя исповедь не призыв к сталинским временам. Время сейчас не то. Да и люди пограмотнее. Но принцип оценки чиновника , сталинский принцип, ой как годится. Интересно, а есть ли в нашем парламенте комиссия типа "управления собственной безопасности" или "комиссия по этике депутатского корпуса" Где имеется полное досье любого депутата. Ведь это очень важно. Ведь они правят нами. А мы их совсем не знаем. Их знают только в узком кругу. Так быть не должно!
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2 час.
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