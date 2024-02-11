Россия заплатит WADA за собственное унижение. Дорого

АС

Анатолий Страшко

Сталин действовал законно, когда кадры подбирал? Убирал негодных ведь он законно. Когда ему докладывали о провале решения того или иного вопроса, спрашивал одно - фамилия? Изучал досье, где жёны лечатся, от каких болезней, почему именно за границей, детально изучал. Вызывал беседовал. И мог после беседы резолюцию на докладе о собеседнике написать - сука, расстрелять. Законно? Нет. Но зато очень полезно для колхозников, рабочих, интеллигенции трудовой не чиновной. То есть полезно для народа. Основной его массы, трудовой. И страшно для мерзавцев с засаленными мозгами. Прорвавшимся к власти. Вот за что Сталин в почёте у народа. Не у зажиревшей его части , а у трудовиков. Чего тут не ясно? Эта моя исповедь не призыв к сталинским временам. Время сейчас не то. Да и люди пограмотнее. Но принцип оценки чиновника , сталинский принцип, ой как годится. Интересно, а есть ли в нашем парламенте комиссия типа "управления собственной безопасности" или "комиссия по этике депутатского корпуса" Где имеется полное досье любого депутата. Ведь это очень важно. Ведь они правят нами. А мы их совсем не знаем. Их знают только в узком кругу. Так быть не должно!