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Царьград

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Воевать умением, а не числом: депутат Колесник поставил точку в вопросе о мобилизации

Воевать умением, а не числом: депутат Колесник поставил точку в вопросе о мобилизации

Пока киевский режим подчищает последние резервы, загоняя под ружьё женщин и подростков, в России сохраняют ледяное спокойствие.

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