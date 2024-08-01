Названы страны, где женщины больше и меньше всего принимают свое тело

Исследование ученых из Даремского университета (Великобритания), вышедшее в PLOS ONE, показывает как представители разных культур оценивают свое тело, как в разных странах различается социальное давление на соответствие идеалам красоты.
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