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Как превратить отварное мясо в божественно вкусное блюдо. И сковородку отмывать не нужно.

Обычно свинину запекают, жарят или тушат. А вот отварную особо не жалуют, считая такое мясо пресным. Но можно превратить ее в потрясающую закуску с помощью особого маринада! Готовить совершенно несложно, но нужно дождаться, чтобы мясо полностью пропиталось специями.

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