Гороскопическая астрология Македонского: что такое древнеегипетские знаки зодиака и их значения Елена ГалицкаяЕгипетский зодиак, с корнями в древности, представляет собой уникальную систему, где каждый из 12 знаков привязан к определенным дням месяца.
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