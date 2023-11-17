Гороскопическая астрология Македонского: что такое древнеегипетские знаки зодиака и их значения Елена ГалицкаяЕгипетский зодиак, с корнями в древности, представляет собой уникальную систему, где каждый из 12 знаков привязан к определенным дням месяца.