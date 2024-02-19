В Бельцах пройдет чемпионат Молдовы по боксу среди молодежи

В период с 19 по 23 февраля молодые боксёры 17 – 18 лет поспорят за право подняться на высшую ступень пьедестала почёта и стать членом сборной команды Молдовы для участия в апрельском чемпионате Европы, который пройдет в г.
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