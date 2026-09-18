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Кабмин утвердил праздничные и выходные дни в России в 2027 году

Кабмин утвердил праздничные и выходные дни в России в 2027 году

Самым продолжительным периодом отдыха станут новогодние каникулы. Они продлятся 11 дней.Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, определяющее календарь праздничных и выходных дней на 2027 год.

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