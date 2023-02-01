Закон, порядок, государство

733 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • виктор чепрасов
    Ну и где фото ???"Круче уже не при...
  • Валерий Вадимов
    клюнули опять на дешевизну...не гонялся бы ты поп за дешевизной,говорил ему балда с укоризнойЖитель Приморья и...
  • Сергей Загорулькин
    Поздно кормилец взялся за лес уже большая часть вывезена остальное целесообразно сжечь потому как лес не принадлежит ...Уголовные дела о ...

В Приморском крае сотрудники транспортной полиции вернули пассажиру сумку с документами и крупной суммой денег

В Приморском крае сотрудники транспортной полиции вернули пассажиру сумку с документами и крупной суммой денег

Патрулируя железнодорожный вокзала Владивостока, сотрудники отдельной роты ППСП Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте старший прапорщик полиции Вячеслав Малачевский и прапорщик полиции Аркадий Сметанин обнаружили безхозную поясную сумку.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх