Реплика о танцах с бубном вокруг «идеологии России»

Валерий Евстафьев 2. Бастрыкина можно понять: - работы - море, сколько не работай, а её только прибавляется; - работать некому - верить нельзя никому; - если проблема не решается обычным способом, проблему надо решать системно; - невольно напрашивается одна система: перестать генерировать воров, жуликов и предателей всех мастей; - начать воспитывать в духе хоть каких-то идеалов... Браво! Гора родила мышь. Страж закона призывает к нарушению Основного закона - это уже серьёзный сигнал: дальше так жить невозможно. Но надо ответить честному чиновнику, который старался, думал, искал причину, а пришёл к выводу: - нет, дорогой товарищ, у нас для нас идеологии, коея является выжимкой для народа из научного мировоззрения, и предназначена для пояснения, что выбранный властью путь развития целиком и полностью лежит в русле законов природы и приведёт общество к процветанию и ещё более светлому будущему и т.д.; - нет идеологии по той причине, что нетути и самого научного мировоззрения, так как в предшествующий период, наоборот, господствующая идеология формировала научное мировоззрение, и по-другому мы, люди учёные, не привыкли. Поэтому формируем не научное мировоззрение, а научный бюджет - основу благосостояния российской науки; - мало того, что нет идеологии, так и нет того самого народа, который бы мог принять любую идеологию, так как за время отсутствия любой идеологии, народ распался на толпу, у каждого её представителя теперь своё понимание, что для него хорошо, что для него плохо и что для него справедливо; - заметьте: для него, т.е. для каждого лично. Это важно; - надо ли говорить, что разработка государственной идеологии составляет преступление против Конституции и должна караться всей силой Закона.

Валерий Евстафьев 3. Что делать. Забыть про идеологию на 3 (три) поколения и потратить время и поколения на утверждение единой божественной, социальной, патриотической и основополагающей морали: - божественная: не убий, не вреди, не ври, не кради, не завидуй, будь милосердным - в этом качество твоей души - твоя честь; никогда не меняй честь на выгоду; - социальная: "от каждого по способностям, каждому по труду; кто не работает, тот не ест"; не ставь свою мораль выше общественной - не предавай; не считай себя единственно правым - истина не содержит ничего личного и принадлежит всем; служи истине, а не собственной гордыне; "сам погибай, а товарища выручай" (А.В. Суворов), "нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих" (Иоанн, 15:13); - патриотическая: наша Родина - это братская семья друзей и товарищей, объединенных русским языком, общей моралью, историей, культурой и территорией - она наша Любовь, забота и защита; нам чужого не надо, но своего не отдадим; коллективный моральный иммунитет - путь к спасению души личности, общества и государства; - основополагающая: в России справедливо только моральное, соответствующее единой морали; любая личная, общественная и государственная деятельность должна соответствовать этой единой морали.